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ОМОНовцы изъяли у жителя Бурятии 283 омуля

ОМОНовцы изъяли у жителя Бурятии 283 омуля
Происшествия,  Фото:Росгвардия
Рыбу обнаружили в машине задержанного мужчины

Днём 8 октября в четырёх километрах от села Байкальское Северо-Байкальского района Бурятии сотрудники ОМОН и полицейские задержали водителя автомобиля «ВАЗ». Он незаконно перевозил 283 хвоста омуля, сети и лодку.

В этот же день в ходе рейда на реке Селенга было обнаружено 150 метров сети, в которой находилось 320 штук омуля.


- Второй этап операции «Путина-2019» проходит с 15 августа по 30 октября. Силовыми ведомствами проводятся рейды по пресечению незаконной придорожной торговли рыбой в Улан-Удэ и прилегающих к Байкалу районах республики, - сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии

ОМОН омуль браконьерство
 
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