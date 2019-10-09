ОМОНовцы изъяли у жителя Бурятии 283 омуля

В этот же день в ходе рейда на реке Селенга было обнаружено 150 метров сети, в которой находилось 320 штук омуля.





Днём 8 октября в четырёх километрах от села Байкальское Северо-Байкальского района Бурятии сотрудники ОМОН и полицейские задержали водителя автомобиля «ВАЗ». Он незаконно перевозил 283 хвоста омуля, сети и лодку.- Второй этап операции «Путина-2019» проходит с 15 августа по 30 октября. Силовыми ведомствами проводятся рейды по пресечению незаконной придорожной торговли рыбой в Улан-Удэ и прилегающих к Байкалу районах республики, - сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии