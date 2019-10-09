Ранее 18-летний улан-удэнец был уличён в карманной краже
В Улан-Удэ в полицию поступило сообщение о краже в увеселительном заведении. Девушка рассказала, что кто-то украл оставленный ею на столе телефон, пока она с подругами выходила из бара на улицу. Ущерб составил около 10 тысяч рублей.
Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого – 18-летнего посетителя. Известно, что украденный мобильный он в ту же ночь за бесценок продал.
Ранее он привлекался к уголовной ответственности за карманную кражу. Обучается в колледже.
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ студент украл оставленный на столе телефон
Происшествия, Фото:
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