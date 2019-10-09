Иркутянка била полицейских сумкой и прыгала им на спину

В Иркутске оштрафовали дебоширов, избивших полицейских



В Иркутске осудили мужчину и женщину за насилие в отношении представителей власти при исполнении ими своих должностных обязанностей, сообщает пресс-служба Октябрьского райсуда Иркутска.



Этой весной сотрудники полиции на одной из улиц города увидели мужчину и женщину, которые в состоянии опьянения находились в общественном месте.



Когда полицейские остановились возле пары для выяснения обстоятельств происходящего, пьяные начали выражаться в адрес сотрудников полиции грубой нецензурной бранью. Тогда полицейские потребовали проследовать в отдел для дальнейшего разбирательства.



Но они отказались выполнять законные требования, а женщина толкнула одного из полицейских рукой в грудь и ударила сумкой в область головы и плеча второго полицейского. В это время её друг ударил ладонью в скулы второго полицейского, а затем нагнулся, обхватил обеими руками его ноги и повалил на асфальт.



Полицейскому удалось подавить сопротивление. Тогда женщина запрыгнула на спину полицейскому и ногтями расцарапала его лицо.



В суде 35-летняя женщина и 33-летний мужчина полностью признали себя виновными и раскаялись в содеянном. Суд назначил каждому штраф в размере 18 тысяч рублей.



Приговор вступил в законную силу.



