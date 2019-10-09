В Улан-Удэ на «зебре» сбили мужчину

Происшествия, Фото: из архива

Он был госпитализирован в медучреждение



Накануне около 20:00 часов 19-летний водитель автомобиля «Тойота Камри», следуя по проспекту Автомобилистов со стороны 20 «а» квартала, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 47-летнего мужчину.



В результате аварии пешеход с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в медучреждение, сообщили в УГИБДД по Бурятии.



За минувшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 27 аварий с механическими повреждениями машин, в том числе 2 ДТП, в результате которых 1 погиб, 4 человека получили ранения различной степени тяжести.



За прошедшие сутки на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 416 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 18 водителей, у которых имелись признаки опьянения, 5 водителей отказались от освидетельствования на состояние опьянения, 3 водителя были привлечены за повторное управление автомобилем в опьянении.



