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В Бурятии горели магазин, баня

В Бурятии горели магазин, баня
Происшествия,  Фото:pixabay.com
За минувшие сутки зафиксировано 5 пожаров в республике 

8 октября в Бурятии зарегистрировано 5 пожаров, 4 из которых произошли в районах.

В посёлке Заиграево Заиграевского района произошло возгорание в неэксплуатируемом строении магазина. На момент прибытия первого пожарного расчёта горела крыша здания. Всего к ликвидации пожара было привлечено 7 работников ГПС Бурятии и 2 единицы спецтехники. В результате повреждена крыша магазина на площади 5 кв. м. Вероятно причиной пожара послужил поджог.  

В Кяхте произошёл пожар в бане. На момент прибытия пожарных строение горело изнутри. В результате происшествия баня повреждена изнутри на площади 12 кв. м. Скорее всего причиной пожара послужил перекал металлического дымохода с последующим возгоранием деревянных потолочных конструкций, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на пожаре в посёлке Усть-Баргузин Баргузинского района погиб мужчина.
пожар
 
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