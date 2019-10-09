В Бурятии горели магазин, баня

8 октября в Бурятии зарегистрировано 5 пожаров, 4 из которых произошли в районах.
В посёлке Заиграево Заиграевского района произошло возгорание в неэксплуатируемом строении магазина. На момент прибытия первого пожарного расчёта горела крыша здания. Всего к ликвидации пожара было привлечено 7 работников ГПС Бурятии и 2 единицы спецтехники. В результате повреждена крыша магазина на площади 5 кв. м. Вероятно причиной пожара послужил поджог.
В Кяхте произошёл пожар в бане. На момент прибытия пожарных строение горело изнутри. В результате происшествия баня повреждена изнутри на площади 12 кв. м. Скорее всего причиной пожара послужил перекал металлического дымохода с последующим возгоранием деревянных потолочных конструкций, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на пожаре в посёлке Усть-Баргузин Баргузинского района погиб мужчина.