В Иркутске на пожаре спасатели эвакуировали троих человек

Всего за сутки в Иркутской области произошло 10 пожаров. Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.





Накануне вечером на пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Донской в городе Иркутске были спасены трое человек. Сообщение о пожаре поступило пожарным в половине седьмого часа вечера.По указанному адресу выехали два пожарных расчёта и автолестница. Жильцы, почувствовав задымление, своевременно эвакуировались из дома. Они же сообщили прибывшим пожарным о том, что в доме ещё могут находиться люди. На момент прибытия пожарных подразделений из окна квартиры на 2 этаже шёл дым.- Пожар произошёл в ванной комнате одной из квартир, расположенной на 2 этаже. Вскрыв дверь, пожарные в составе звена газодымозащитной службы обнаружили лежащего на полу в коридоре мужчину, вынесли его на улицу и передали врачам скорой помощи. Мужчина не пострадал. С верхних этажей удалось спасти ещё двоих человек, которые из-за сильного задымления на лестничной клетке не могли самостоятельно покинуть подъезд. Жильцов вывели на свежий воздух при помощи спасательных устройств, - рассказал начальник караула пожарно-спасательной части №2 Валерий Чачанидзе.Возгорание было ликвидировано в считанные минуты, затем огнеборцы осмотрели дом на предмет безопасности.Огонь повредил домашние вещи в ванной комнате на площади 1 квадратный метр. По факту пожара проводится проверка. Дознавателям МЧС России предстоит установить причину возгорания.