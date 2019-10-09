Произошла коммунальная авария
Накануне, 8 октября, в 8:00 в районе улицы Шаляпина 9 в Улан-Удэ произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Без воды остались 8 малоэтажных жилых домов под номерами 9, 9а, 11, 13, 15, 15а, 17, 19.
В 15:00 авария устранена, установили еврохомут на чугунной трубе, холодное водоснабжение потребителям восстановлено.
По данным оперативной сводки по городу, время отключения составило 7 часов. На этот период был организован подвоз воды.
8 домов в Улан-Удэ оставались без холодной воды
Происшествия, Фото:
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