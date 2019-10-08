Житель Иркутской области гулял с кулем марихуаны

Происшествия, Фото: из архива

В посёлке Белореченский Иркутской области сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого с кулем марихуаны



5 октября в ходе патрулирования сотрудники полиции обратили внимание на подозрительное поведение мужчины. Он, держа в руках сомнительный мешок, при виде полицейских вдруг начал вести себя неадекватно и, ускорив шаг, попытался скрыться.



Остановившие подозрительного мужчину полицейские выяснили, что в поклаже находится растительная масса с характерным запахом конопли. Как впоследствии установили эксперты, изъятое вещество является марихуаной весом 1 килограмм 800 граммов.



Нарушителем оказался 28-летний ранее судимый местный житель.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

