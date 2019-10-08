В посёлке Белореченский Иркутской области сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого с кулем марихуаны
5 октября в ходе патрулирования сотрудники полиции обратили внимание на подозрительное поведение мужчины. Он, держа в руках сомнительный мешок, при виде полицейских вдруг начал вести себя неадекватно и, ускорив шаг, попытался скрыться.
Остановившие подозрительного мужчину полицейские выяснили, что в поклаже находится растительная масса с характерным запахом конопли. Как впоследствии установили эксперты, изъятое вещество является марихуаной весом 1 килограмм 800 граммов.
Нарушителем оказался 28-летний ранее судимый местный житель.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Житель Иркутской области гулял с кулем марихуаны
Происшествия, Фото:
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