Жертвы аферистов лишились от 10 до 250 тысяч рублей
В Братске трое жителей поверили в реальность историй лжебанкиров и отдали мошенникам 410 тысяч рублей, сообщает МВД «Братское».
Так, 41-летнему жителю Вихоревки поступило SMS о списании средств со счёта с указанием контактного телефона. Перезвонив по этому номеру, мужчина получил предложение передать данные карты и цифровые коды из приходящих от банка сообщений. Выполнив эти условия, он лишился 10 тысяч рублей.
Его 35-летняя землячка после общения с «сотрудником банка» потеряла в 15 раз большую сумму. Ей позвонили на мобильный телефон и сообщили о «выявленной системой» попытке снятия денежных средств. Аферист предложил установить на телефон приложение «TeamViewer» и сообщить ему код доступа. После этого её счет опустел на 150 тысяч рублей.
Четверть миллиона «подарил» аферистам 54-летний житель Братска. Ему с московского номера позвонил под видом представителя службы безопасности банка неизвестный и предупредил о попытках снять деньги со счёта пенсионера. Уверенный в том, что общается с банкиром, мужчина выполнил все указания и перевел 250 тысяч рублей.
Жители Братска «подарили» мошенникам 410 тысяч рублей
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Жертвы аферистов лишились от 10 до 250 тысяч рублей
За мошенничество инспектор ГИБДД заплатит 200 тысяч рублей
Один из потерпевших скончался на месте
12 человек обратились в больницу
Аварии случились в центре города и на Иволгинской
Мошенники отправили письмо на официальном бланке правительства Бурятии
В преступную группу входили шесть человек, в том числе несовершеннолетняя девушка
Нарушителя нашли по звуку бензопилы и свежим следам
Стало меньше ДТП с пьяными водителями
Владелец машины оставил ключи в квартире
В аварии пострадали ещё три молодых человека
Мужчина переходил дорогу по «зебре»
Принимаются меры к изъятию машины
В кафе нашли продукты с истёкшим сроком годности
Потерпевший успел перевести аферистам 75 тысяч рублей