Жители Братска «подарили» мошенникам 410 тысяч рублей

Жертвы аферистов лишились от 10 до 250 тысяч рублей



В Братске трое жителей поверили в реальность историй лжебанкиров и отдали мошенникам 410 тысяч рублей, сообщает МВД «Братское».



Так, 41-летнему жителю Вихоревки поступило SMS о списании средств со счёта с указанием контактного телефона. Перезвонив по этому номеру, мужчина получил предложение передать данные карты и цифровые коды из приходящих от банка сообщений. Выполнив эти условия, он лишился 10 тысяч рублей.



Его 35-летняя землячка после общения с «сотрудником банка» потеряла в 15 раз большую сумму. Ей позвонили на мобильный телефон и сообщили о «выявленной системой» попытке снятия денежных средств. Аферист предложил установить на телефон приложение «TeamViewer» и сообщить ему код доступа. После этого её счет опустел на 150 тысяч рублей.



Четверть миллиона «подарил» аферистам 54-летний житель Братска. Ему с московского номера позвонил под видом представителя службы безопасности банка неизвестный и предупредил о попытках снять деньги со счёта пенсионера. Уверенный в том, что общается с банкиром, мужчина выполнил все указания и перевел 250 тысяч рублей.

