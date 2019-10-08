За мошенничество инспектор ГИБДД заплатит 200 тысяч рублей
В селе Еланцы Иркутской области осудили инспектора ГИБДД. 22 апреля этого года он совершил хищение денег у гражданки Монако.
Инспектор ГИБДД, зная, что иностранка не владеет русским языком, выписал ей фальшивый штраф в сумме 3000 рублей. Он потребовал оплатить его на месте.
Обвиняемый составил подложный документ, в котором отразил сведения об административном нарушении – управление автомобилем с работающими в установленном режиме световыми приборами.
- Свою вину сотрудник ГИБДД в совершении мошенничества с использованием своего служебного положения не признал. Суд признал его виновным по статье «Мошенничество» и назначил наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей, - сообщила пресс-служба Баяндаевского районного суда.
В Иркутской области инспектор ГИБДД выписал фальшивый штраф жительнице Монако
Происшествия, Фото:
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