В Иркутской области инспектор ГИБДД выписал фальшивый штраф жительнице Монако

За мошенничество инспектор ГИБДД заплатит 200 тысяч рублей



В селе Еланцы Иркутской области осудили инспектора ГИБДД. 22 апреля этого года он совершил хищение денег у гражданки Монако.



Инспектор ГИБДД, зная, что иностранка не владеет русским языком, выписал ей фальшивый штраф в сумме 3000 рублей. Он потребовал оплатить его на месте.



Обвиняемый составил подложный документ, в котором отразил сведения об административном нарушении – управление автомобилем с работающими в установленном режиме световыми приборами.



- Свою вину сотрудник ГИБДД в совершении мошенничества с использованием своего служебного положения не признал. Суд признал его виновным по статье «Мошенничество» и назначил наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей, - сообщила пресс-служба Баяндаевского районного суда.

