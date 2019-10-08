В Братске следователи начали проверку после отравления шаурмой

12 человек обратились в больницу
В городе Братск Иркутской области начата доследственная проверка по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», горожане отравились в кафе быстрого питания. В общепите нашли продукты с истёкшим сроком годности.
- По предварительным данным, 7 октября за медицинской помощью с признаками отравления обратились 12 человек. Со слов пострадавших все употребляли в пищу фастфуд, приобретённый в одном и том же кафе. По данному адресу уже была зафиксирована вспышка отравления, однако после происшествия торговая точка была продана другому предпринимателю, - сообщают в региональном СКР.
Причина отравления устанавливается. Взяты пробы продуктов для проведения специализированных экспертиз.
- Органами предварительного следствия в рамках проверки будет дана оценка действиям/бездействию сотрудников Роспотребнадзора, которые допустили открытие кафе, несмотря на имеющиеся нарушения санитарно-эпидемиологических требований, - уточняют в Следкоме.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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