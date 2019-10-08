 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 Октября

07 Октября

Популярное

В Братске следователи начали проверку после отравления шаурмой

В Братске следователи начали проверку после отравления шаурмой
Происшествия, 
12 человек обратились в больницу

В городе Братск Иркутской области начата доследственная проверка по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», горожане отравились в кафе быстрого питания. В общепите нашли продукты с истёкшим сроком годности.

- По предварительным данным, 7 октября за медицинской помощью с признаками отравления обратились 12 человек. Со слов пострадавших все употребляли в пищу фастфуд, приобретённый в одном и том же кафе. По данному адресу уже была зафиксирована вспышка отравления, однако после происшествия торговая точка была продана другому предпринимателю, - сообщают в региональном СКР.

Причина отравления устанавливается. Взяты пробы продуктов для проведения специализированных экспертиз.

- Органами предварительного следствия в рамках проверки будет дана оценка действиям/бездействию сотрудников Роспотребнадзора, которые допустили открытие кафе, несмотря на имеющиеся нарушения санитарно-эпидемиологических требований, - уточняют в Следкоме.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
отравление следователи
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ произошло два ДТП с автобусами
В Улан-Удэ произошло два ДТП с автобусами
Происшествия, 08.10.2019
Аварии случились в центре города и на Иволгинской
Бизнесмен отдал по просьбе лжеправительства Бурятии 200 тысяч рублей
Бизнесмен отдал по просьбе лжеправительства Бурятии 200 тысяч рублей
Происшествия, 08.10.2019
Мошенники отправили письмо на официальном бланке правительства Бурятии
У наркогруппировки в Улан-Удэ изъяли 5 тысяч доз «синтетики»
У наркогруппировки в Улан-Удэ изъяли 5 тысяч доз «синтетики»
Происшествия, 08.10.2019
В преступную группу входили шесть человек, в том числе несовершеннолетняя девушка
В Бурятии «чёрного» лесоруба поймали благодаря анониму
В Бурятии «чёрного» лесоруба поймали благодаря анониму
Происшествия, 08.10.2019
Нарушителя нашли по звуку бензопилы и свежим следам
В Бурятии снизилось число ДТП, но выросла смертность
В Бурятии снизилось число ДТП, но выросла смертность
Происшествия, 08.10.2019
Стало меньше ДТП с пьяными водителями
Читинец угнал машину соседа и попал в ДТП
Читинец угнал машину соседа и попал в ДТП
Происшествия, 08.10.2019
Владелец машины оставил ключи в квартире
В Бурятии в ДТП погиб 15-летний водитель
В Бурятии в ДТП погиб 15-летний водитель
Происшествия, 08.10.2019
В аварии пострадали ещё три молодых человека
Грузовик насмерть сбил мужчину на трассе в Бурятии
Грузовик насмерть сбил мужчину на трассе в Бурятии
Происшествия, 08.10.2019
Мужчина переходил дорогу по «зебре»
В Братске 12 человек отравились шаурмой
В Братске 12 человек отравились шаурмой
Происшествия, 08.10.2019
В кафе нашли продукты с истёкшим сроком годности
Житель Тулуна переводил деньги мошенникам, пока не разрядился телефон
Житель Тулуна переводил деньги мошенникам, пока не разрядился телефон
Происшествия, 08.10.2019
Потерпевший успел перевести аферистам 75 тысяч рублей
В Улан-Удэ подростки два дня подряд обкрадывали одно и то же кафе
В Улан-Удэ подростки два дня подряд обкрадывали одно и то же кафе
Происшествия, 08.10.2019
Сбежавшие из дома подростки проникали в кафе и брали деньги из кассы
В Бурятии снизилось число курортных преступлений
В Бурятии снизилось число курортных преступлений
Происшествия, 08.10.2019
По итогам летнего сезона в курортных местах Бурятии зафиксировано 57 преступлений
Пенсионерка из Читы перевела мошенникам почти 900 тысяч рублей
Пенсионерка из Читы перевела мошенникам почти 900 тысяч рублей
Происшествия, 08.10.2019
Деньги бабушка занимала у знакомых, а также взяла кредиты

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^