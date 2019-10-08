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У наркогруппировки в Улан-Удэ изъяли 5 тысяч доз «синтетики»

У наркогруппировки в Улан-Удэ изъяли 5 тысяч доз «синтетики»
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
В преступную группу входили шесть человек, в том числе несовершеннолетняя девушка

В Улан-Удэ раскрыли крупную группировку сбытчиков «синтетики».

Следователи отдела по незаконному обороту наркотиков и оружия Улан-Удэ возбудили уголовное дело по статье 228.1 УК РФ в отношении двух жителей столицы Бурятии. Подозреваемые сбывали наркотики на территории города.

В ходе следствия установлено, что 21-летний молодой человек и 17-летняя девушка с августа по сентябрь 2019 года под руководством незнакомого им человека покупали «синтетику», которую в дальнейшем раскладывали в тайники и сбывали с помощью Интернета.

По местам проживания парня и девушки и из закладок сотрудники полиции изъяли более 500 граммов синтетического наркотика и столько же гашиша.

- Ели минимально подсчитать, то 500 граммов синтетических наркотиков – это 5 тысяч разовых доз. Если по гашишу, то это около 1 600 разовых доз, - пояснила заместитель начальника отдела по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и оружия СУ Управления МВД России по Улан-Удэ Нина Намсараева.

В дальнейшем сотрудники полиции установили причастность ещё четырёх человек к незаконному сбыту наркотиков.

Пятеро подозреваемых – ранее не судимые жители Улан-Удэ – 21-летний молодой человек и четыре девушки 22, 21 и 17 лет. Шестой задержанный – 23-летний житель Забайкальского края. Он приехал в Бурятию для того, чтобы заниматься распространением наркотиков, в сентябре.


Возбуждено 10 уголовных дел по преступлениям, которые объединены в одно производство.

Все задержанные признали вину и сотрудничают со следствием. Только на территории Железнодорожного района полицейские обнаружили около 50 тайников с наркотиками.

Задержанные парни взяты под стражу на два месяца. Девушки находятся под подпиской о невыезде.

- Максимальное наказание, предусмотренное санкциями ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса – пожизненное лишение свободы, - добавила Нина Намсараева.

Всего же за 9 месяцев текущего года в Бурятии сотрудники полиции выявили на 1,7% больше преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ. За такой же период в прошлом году выявлено 1016 преступлений, в 2019-м – 1033.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений в сфере оборота наркотиков также выросло – 643 против 585 случаев за аналогичный период 2018 года.

Зарегистрирован рост преступлений и в сфере сбыта запрещённых веществ. За 9 месяцев подобных случаев было 134 преступления, в прошлом году – 106.

Возросло количество изъятых наркотиков. Полицейские изъяли на 24,5% больше запрещённых веществ. В цифрах это более 557 килограммов.


наркотики
 
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