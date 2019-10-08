В Бурятии снизилось число ДТП, но выросла смертность

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Стало меньше ДТП с пьяными водителями



На автомобильных дорогах Бурятии с начала 2019 года зарегистрировано снижение случаев ДТП на 4,1%. Также на 6,8% снизилось количество людей, получивших травмы в авариях. Смертность же, напротив, возросла. За 9 прошедших месяцев в ДТП погибли 94 человек, что на 4% выше, чем годом ранее.



По вине водителей, не соблюдавших правила дорожного движения, произошло 764 ДТП.



Аварий, в которых виновны пьяные водители, стало меньше. По данным УГИБДД Бурятии, число подобных случаев снизилось на 84%. Всего произошло 141 «пьяное» ДТП, унёсшее жизни 45 человек.



По вине пешеходов совершено 133 аварии, в них погибло 23 человека.



- Также значительное влияние на возникновение ДТП оказывает неудовлетворительное состояние дорог и улиц. С наличием такого недостатка зарегистрирована 241 авария, погибло 26 человек и 315 получили ранения. Дорожный фактор способствовал возникновению 30% аварий от общего числа ДТП, - сообщил начальник отдела УГИБДД МВД по Бурятии Виталий Куликов.



Наезды на пешеходов случаются и по причине плохого освещения. С начала года в тёмное время суток погибли 10 человек.

