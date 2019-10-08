Стало меньше ДТП с пьяными водителями
На автомобильных дорогах Бурятии с начала 2019 года зарегистрировано снижение случаев ДТП на 4,1%. Также на 6,8% снизилось количество людей, получивших травмы в авариях. Смертность же, напротив, возросла. За 9 прошедших месяцев в ДТП погибли 94 человек, что на 4% выше, чем годом ранее.
По вине водителей, не соблюдавших правила дорожного движения, произошло 764 ДТП.
Аварий, в которых виновны пьяные водители, стало меньше. По данным УГИБДД Бурятии, число подобных случаев снизилось на 84%. Всего произошло 141 «пьяное» ДТП, унёсшее жизни 45 человек.
По вине пешеходов совершено 133 аварии, в них погибло 23 человека.
- Также значительное влияние на возникновение ДТП оказывает неудовлетворительное состояние дорог и улиц. С наличием такого недостатка зарегистрирована 241 авария, погибло 26 человек и 315 получили ранения. Дорожный фактор способствовал возникновению 30% аварий от общего числа ДТП, - сообщил начальник отдела УГИБДД МВД по Бурятии Виталий Куликов.
Наезды на пешеходов случаются и по причине плохого освещения. С начала года в тёмное время суток погибли 10 человек.
В Бурятии снизилось число ДТП, но выросла смертность
Происшествия, Фото:
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