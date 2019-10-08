Владелец машины оставил ключи в квартире
В Чите в полицию поступило сообщение от очевидцев аварии с участием автомашины «Тойота Чайзер». Сотрудники ДПС обнаружили машину в технически неисправном состоянии. В результате аварии 20-летний водитель получил травмы и был доставлен в медучреждение. Подтвердить законность владения машиной молодой человек не смог.
Установлено, что машина принадлежит жителю Акши. Выяснилось, что угонщик и потерпевший односельчане и вместе снимают квартиру в Чите. Собственник иномарки на несколько дней уехал домой, ключи от автомобиля оставил в квартире, чем и воспользовался молодой человек.
Угонщик не справился с управлением и попал в ДТП, причинив владельцу ущерб на сумму около 400 тысяч рублей.
- Возбуждено уголовное дело. За неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения законодательством предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Машина изъята в технически неисправном состоянии, - сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Читинец угнал машину соседа и попал в ДТП
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина переходил дорогу по «зебре»
Принимаются меры к изъятию машины
В кафе нашли продукты с истёкшим сроком годности
Потерпевший успел перевести аферистам 75 тысяч рублей
Сбежавшие из дома подростки проникали в кафе и брали деньги из кассы
Деньги бабушка занимала у знакомых, а также взяла кредиты
30-летний мужчина перестал выходить на связь с родственниками
Пьяный водитель сбил трёх детей, один погиб
Драгметалл обращён в федеральную собственность
Один из поджигателей находился в наркотическом опьянении
Все семь человек ехали в одних «Жигулях»
Деревья рубил ничего не подозревающий иностранный работник
3 ноября он не вернулся из школы
Нерадивая мать проведёт четыре года в колонии общего режима
За выходные в Бурятии силовики изъяли 246 хвостов омуля