Читинец угнал машину соседа и попал в ДТП

Владелец машины оставил ключи в квартире



В Чите в полицию поступило сообщение от очевидцев аварии с участием автомашины «Тойота Чайзер». Сотрудники ДПС обнаружили машину в технически неисправном состоянии. В результате аварии 20-летний водитель получил травмы и был доставлен в медучреждение. Подтвердить законность владения машиной молодой человек не смог.



Установлено, что машина принадлежит жителю Акши. Выяснилось, что угонщик и потерпевший односельчане и вместе снимают квартиру в Чите. Собственник иномарки на несколько дней уехал домой, ключи от автомобиля оставил в квартире, чем и воспользовался молодой человек.



Угонщик не справился с управлением и попал в ДТП, причинив владельцу ущерб на сумму около 400 тысяч рублей.



- Возбуждено уголовное дело. За неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения законодательством предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Машина изъята в технически неисправном состоянии, - сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



