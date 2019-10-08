Мужчина переходил дорогу по «зебре»
Накануне в Иволгинском районе Бурятии под колёсами грузовика погиб мужчина.
31-летний водитель грузовика «Исудзу Гига» ехал по трассе Иркутск-Чита в сторону Улан-Удэ. В селе Сужа на нерегулируемом пешеходном переходе водитель грузовика совершил наезд на 53-летнего мужчину.
Пешеход скончался на месте происшествия, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Улан-Удэ 75-летний водитель уснул за рулём и врезался в остановку, сбив двух людей.
Грузовик насмерть сбил мужчину на трассе в Бурятии
Происшествия, Фото:
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