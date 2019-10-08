В кафе нашли продукты с истёкшим сроком годности
В Братске 7 октября 12 человек обратились в медучреждения с острой кишечной инфекцией. Все пострадавшие связывают свое заболевание с шаурмой, которую они приобретали по адресу: Братск, улица Кирова, 18. Согласно справочнику «2ГИС», по данному адресу находится кафе-закусочная «Донер Кебаб».
Специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование, в рамках которого были отобраны пробы пищевой продукции, воды, смывы с объектов окружающей среды.
- В ходе проверки деятельности кафе-закусочной выявлены нарушения, в том числе: отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, отсутствие технологической документации и программы производственного контроля, наличие продуктов с истекшим сроком годности, - сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области.
Деятельность кафе-закусочной временно приостановлена, на продукцию наложен арест.
Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре в Иркутске 11 воспитанниц православной женской гимназии отравились пирожными.
В Братске 12 человек отравились шаурмой
Происшествия, Фото:
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