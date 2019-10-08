В Улан-Удэ подростки два дня подряд обкрадывали одно и то же кафе

Сбежавшие из дома подростки проникали в кафе и брали деньги из кассы



В Улан-Удэ накануне утром на пункт охраны поступил сигнал «тревога» с охраняемого кафе в центре города. По сигналу прибыла группа задержания. В ходе осмотра помещения на 10-ом этаже росгвардейцы задержали двух подозреваемых – подростков 14 и 15 лет.



Установлено, что подростки отогнули сетку-рабицу на лестничной площадке, проникли в кафе и украли из кассы около 4 тысяч рублей и алкоголь. Воришек зафиксировала камера видеонаблюдения, тогда работники службы безопасности нажали кнопку тревожной сигнализации.



Подростки, состоящие на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних, были доставлены в отдел полиции. Оказалось, что задержанные, которые ранее сбежали из дома, за день до инцидента уже обкрадывали это кафе, а деньги потратили на личные нужды.



В настоящее время органами следствия возбуждены уголовные дела, ведётся следствие, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.





