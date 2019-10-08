Деньги бабушка занимала у знакомых, а также взяла кредиты
В отдел полиции Читы обратилась 80-летняя пенсионерка, отдавшая мошенникам 870 тысяч рублей.
В середине сентября пожилой женщине позвонили неизвестные и сообщили, что ей положена компенсация в 1,5 миллиона рублей за некачественные лекарственные средства, которые женщина в прошлом году заказывала через Интернет.
Мошенники попросили оплатить страховку и комиссию за перевод компенсационных денег. Доверчивая пенсионерка перевела на указанный счёт 38 тысяч рублей.
После этого 10 дней неизвестные настойчиво звонили и под различными предлогами вымогали у пенсионерки деньги.
В общей сложности читинка отдала мошенникам 870 тысяч рублей. Деньги потерпевшая занимала у знакомых, а также оформила два кредита в банках.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Пенсионерка из Читы перевела мошенникам почти 900 тысяч рублей
Происшествия, Фото:
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