Пенсионерка из Читы перевела мошенникам почти 900 тысяч рублей

Деньги бабушка занимала у знакомых, а также взяла кредиты



В отдел полиции Читы обратилась 80-летняя пенсионерка, отдавшая мошенникам 870 тысяч рублей.



В середине сентября пожилой женщине позвонили неизвестные и сообщили, что ей положена компенсация в 1,5 миллиона рублей за некачественные лекарственные средства, которые женщина в прошлом году заказывала через Интернет.



Мошенники попросили оплатить страховку и комиссию за перевод компенсационных денег. Доверчивая пенсионерка перевела на указанный счёт 38 тысяч рублей.



После этого 10 дней неизвестные настойчиво звонили и под различными предлогами вымогали у пенсионерки деньги.



В общей сложности читинка отдала мошенникам 870 тысяч рублей. Деньги потерпевшая занимала у знакомых, а также оформила два кредита в банках.



По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

