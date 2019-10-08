Двое неадекватных иркутян подожгли машину ППС

Один из поджигателей находился в наркотическом опьянении



В Иркутске вечером 18 сентября работники торгового центра передали сотрудникам ППС двух посетителей магазина, которые вели себя неадекватно и, возможно, совершили кражу.



Для выяснения обстоятельств произошедшего они были помещены в служебный автомобиль. Находясь в салоне, молодые люди умышленно подожгли машину.



Сотрудникам полиции удалось своевременно извлечь виновников инцидента из горящего автомобиля и оказать им первую помощь. У одного из них установлено состояние наркотического опьянения. Освидетельствование второго еще находится в производстве у медиков.



В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

