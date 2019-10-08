Деревья рубил ничего не подозревающий иностранный работник
Житель Улан-Удэ, занимая должность мастера участка леса в коммерческой организации, вёл лесозаготовительную деятельность. Чтобы получить дополнительный доход, он решил использовать легальную работу в лесу для незаконных рубок деревьев.
- С ноября 2018 года по январь 2019 года по указанию обвиняемого работающий у него иностранный гражданин заготовил древесину недалеко от села Михайловка Кижингинского района Бурятии. Об отсутствии разрешительных документов на рубку лесных насаждений наёмный работник не знал. Причинённый лесному фонду ущерб превысил 9 млн. рублей, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
За незаконную рубку лесных насаждений с использованием служебного положения в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом и лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.
Помимо этого, за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения мужчине предъявлено обвинение по статье 264.1 УК РФ, за которое ему грозит до 2 лет лишения свободы с запретом занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Хоринский районный суд.
Улан-удэнец, обманув иностранца, заготовил лес на 9 млн рублей
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