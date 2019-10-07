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Забайкалка сядет в колонию за истязание своих детей

Забайкалка сядет в колонию за истязание своих детей
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Нерадивая мать проведёт четыре года в колонии общего режима

В Приаргунском районе Забайкальского края суд отменил условные осуждения 32-летней жительнице района за истязание своих малолетних детей и неуплату алиментов.

Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности по данной статье. Однако мать и не думать погашать задолженность по алиментам.

Кроме того, в этом году женщина уже была осуждена к условному лишению свободы по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и по тяжкому преступлению – «истязание двух и более несовершеннолетних лиц».

Райсуд назначил ей наказание в виде реального лишения свободы на срок 4 года, определив отбывание наказания в колонии-поселении.

- Не согласившись с принятым решением в части определения столь мягкого вида исправительного учреждения, прокуратура обратилась в Забайкальский краевой суд с апелляционным представлением, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

Вышестоящая инстанция, удовлетворив представление, изменила вид исправительного учреждения с колонии-поселения на исправительную колонию общего режима.

Решение суда вступило в законную силу.


истязание
 
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