Забайкалка сядет в колонию за истязание своих детей

Нерадивая мать проведёт четыре года в колонии общего режима



В Приаргунском районе Забайкальского края суд отменил условные осуждения 32-летней жительнице района за истязание своих малолетних детей и неуплату алиментов.



Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности по данной статье. Однако мать и не думать погашать задолженность по алиментам.



Кроме того, в этом году женщина уже была осуждена к условному лишению свободы по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и по тяжкому преступлению – «истязание двух и более несовершеннолетних лиц».



Райсуд назначил ей наказание в виде реального лишения свободы на срок 4 года, определив отбывание наказания в колонии-поселении.



- Не согласившись с принятым решением в части определения столь мягкого вида исправительного учреждения, прокуратура обратилась в Забайкальский краевой суд с апелляционным представлением, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.



Вышестоящая инстанция, удовлетворив представление, изменила вид исправительного учреждения с колонии-поселения на исправительную колонию общего режима.



Решение суда вступило в законную силу.





