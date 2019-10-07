За ночь его жертвами стали две читинки
В Чите сотрудники полиции задержали мужчину, который за одну ночь украл два сотовых телефона.
Первой в полицию города обратилась 34-летняя местная жительница. Она рассказала, что из её куртки был украден телефон «Нокиа-6», стоимостью 20 тысяч рублей.
В тот вечер женщина находилась в увеселительном заведении. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 28-летний местный житель.
Мужчина, приобняв женщину на крыльце заведения, незаметно вытащил гаджет из её куртки, после чего скрылся.
В ходе работы с подозреваемым установлена его причастность к ещё одной краже сотового телефона из кармана брюк 31-летней читинки. Эта кража произошла в ту же ночь аналогичным способом около другого заведения.
Возбуждены уголовные дела. Принимаются меры по возвращению телефонов, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Читинец, обнимая женщин, воровал их телефоны
Происшествия, Фото:
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