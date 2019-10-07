Пьяный мужчина ударил медика в грудь ножом
В Иркутске начали доследственную проверку по факту нападения мужчины на врача скорой медицинской помощи, которое произошло ночью 6 октября.
Как сообщал «Байкал-Daily», в «скорую» от прохожих с улицы Советской поступил звонок с сообщением: «Мужчине плохо». Вскоре на место прибыла бригада медиков.
- Бригада скорой медицинской помощи в указанном месте обнаружила мужчину в сильном алкогольном опьянении. В какой-то момент мужчина достал из кармана нож и нанёс телесные повреждения врачу. В результате нападения врач получил непроникающее ножевое ранение грудной клетки, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Следователям предстоит разобраться в обстоятельствах произошедшего, для этого проводится комплекс мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В Иркутске следователи начали проверку после нападения на врача
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пьяный мужчина ударил медика в грудь ножом
Посылка была передана для одного из осуждённых
Медведь оторвал руку женщины
Молодой человек украл компрессор, домкрат и циркулярную пилу
Житель Заиграевского района ограбил женщину
Причинами пожаров стали электротехническая и нарушения при эксплуатации печного отопления
Двое пострадавших госпитализированы в больницу (Обновлено)
Своевременный звонок очевидца помог их задержать
С начала года зафиксировано 34 несчастных случая на производстве
Пожары произошли в разных районах республики
Пассажир кинул бутылку в машину такси, за что получил монтировкой
Мужчина угрожал женщине насилием, если она не передаст ему полученную компенсацию
Мужчина пытался отделаться взяткой в 500 рублей
Авария произошла в центре города
Пока женщина была в гостях, мужчина украл норковую шубу