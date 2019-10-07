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В Иркутске следователи начали проверку после нападения на врача

В Иркутске следователи начали проверку после нападения на врача
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пьяный мужчина ударил медика в грудь ножом

В Иркутске начали доследственную проверку по факту нападения мужчины на врача скорой медицинской помощи, которое произошло ночью 6 октября.

Как сообщал «Байкал-Daily», в «скорую» от прохожих с улицы Советской поступил звонок с сообщением: «Мужчине плохо». Вскоре на место прибыла бригада медиков.

- Бригада скорой медицинской помощи в указанном месте обнаружила мужчину в сильном алкогольном опьянении. В какой-то момент мужчина достал из кармана нож и нанёс телесные повреждения врачу. В результате нападения врач получил непроникающее ножевое ранение грудной клетки, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Следователям предстоит разобраться в обстоятельствах произошедшего, для этого проводится комплекс мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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