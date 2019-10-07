Посылка была передана для одного из осуждённых
Сотрудники исправительной колонии №2 в Забайкальском крае обнаружили запрещённые предметы при досмотре поступившей в учреждение посылки.
В посылке, поступившей в закрытое учреждение посёлка Шара-Горохон Карымского района на имя 28-летнего осуждённого, сотрудники отдела безопасности изъяли сотовый телефон и зарядное устройство.
Отправитель посылки спрятал их в консервной банке с перловой кашей.
По данному факту назначена и проводится проверка, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Забайкальскому краю.
В Забайкалье телефон в колонию отправили в консервах
Происшествия, Фото:
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