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В Забайкалье телефон в колонию отправили в консервах

В Забайкалье телефон в колонию отправили в консервах
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Посылка была передана для одного из осуждённых

Сотрудники исправительной колонии №2 в Забайкальском крае обнаружили запрещённые предметы при досмотре поступившей в учреждение посылки.

В посылке, поступившей в закрытое учреждение посёлка Шара-Горохон Карымского района на имя 28-летнего осуждённого, сотрудники отдела безопасности изъяли сотовый телефон и зарядное устройство.

Отправитель посылки спрятал их в консервной банке с перловой кашей.

По данному факту назначена и проводится проверка, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Забайкальскому краю.


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