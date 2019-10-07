Своевременный звонок очевидца помог их задержать
В ночь на 5 сентября в полицию поступило сообщение от жителя Черновского района Читы о том, что двое подозрительных мужчин переносят вещи. Очевидец наблюдал из окна дома, как двое неизвестных из салона автомобиля «УАЗ» унесли и оставили на поле детский квадроцикл и большую сумку с содержимым.
На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники ППС, которые задержали воров. Ими оказались двое местных жителей,30 и 47 лет. Задержанные доставлены в отдел полиции.
Выяснилось, что они украли имущество из салона незапертой автомашины «УАЗ». Кроме квадроцикла, они украли мужскую куртку, складную лестницу, золотое кольцо и продукты питания. Всё похищенное имущество у них изъято. Позже в полицию поступило заявление от потерпевшего.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Имущество возвращено законному владельцу, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинцы украли детский квадроцикл на глазах свидетеля
Происшествия, Фото:
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