Читинцы украли детский квадроцикл на глазах свидетеля

Своевременный звонок очевидца помог их задержать



В ночь на 5 сентября в полицию поступило сообщение от жителя Черновского района Читы о том, что двое подозрительных мужчин переносят вещи. Очевидец наблюдал из окна дома, как двое неизвестных из салона автомобиля «УАЗ» унесли и оставили на поле детский квадроцикл и большую сумку с содержимым.



На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники ППС, которые задержали воров. Ими оказались двое местных жителей,30 и 47 лет. Задержанные доставлены в отдел полиции.



Выяснилось, что они украли имущество из салона незапертой автомашины «УАЗ». Кроме квадроцикла, они украли мужскую куртку, складную лестницу, золотое кольцо и продукты питания. Всё похищенное имущество у них изъято. Позже в полицию поступило заявление от потерпевшего.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Имущество возвращено законному владельцу, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



