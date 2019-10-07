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В Улан-Удэ подрались пьяный пассажир и таксист

В Улан-Удэ подрались пьяный пассажир и таксист
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Пассажир кинул бутылку в машину такси, за что получил монтировкой

Конфликт между улан-удэнским таксистом и его пассажиром обернулся уголовными делами для обоих.

Полицейские Октябрьского района Улан-Удэ выехали по сообщению от водителя службы заказа такси. Мужчина рассказал, что пассажир повредил его рабочий автомобиль, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

По словам 52-летний таксиста, он забрал нетрезвого молодого человека с Богородского острова, где тот в компании распивал спиртное. По дороге пассажир в салоне выражался грубыми нецензурными словами. Таксист сделал ему на это замечание. Завязался конфликт, в результате которого водитель высадил буйного пассажира.

В отместку 23-летний улан-удэнец кинул в отъезжающий автомобиль бутылку и повредил заднее крыло автомобиля, причинив ущерб на сумму 10 тысяч рублей.

После чего между мужчинами произошла драка. Таксист монтировкой нанёс побои пьяному оппоненту.

В настоящее время в отношении 23-летнего пассажира возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества», а в отношении 52-летнего водителя – «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». Дознание продолжается.

такси драка
 
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