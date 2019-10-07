В Улан-Удэ подрались пьяный пассажир и таксист

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Пассажир кинул бутылку в машину такси, за что получил монтировкой



Конфликт между улан-удэнским таксистом и его пассажиром обернулся уголовными делами для обоих.



Полицейские Октябрьского района Улан-Удэ выехали по сообщению от водителя службы заказа такси. Мужчина рассказал, что пассажир повредил его рабочий автомобиль, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



По словам 52-летний таксиста, он забрал нетрезвого молодого человека с Богородского острова, где тот в компании распивал спиртное. По дороге пассажир в салоне выражался грубыми нецензурными словами. Таксист сделал ему на это замечание. Завязался конфликт, в результате которого водитель высадил буйного пассажира.



В отместку 23-летний улан-удэнец кинул в отъезжающий автомобиль бутылку и повредил заднее крыло автомобиля, причинив ущерб на сумму 10 тысяч рублей.



После чего между мужчинами произошла драка. Таксист монтировкой нанёс побои пьяному оппоненту.



В настоящее время в отношении 23-летнего пассажира возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества», а в отношении 52-летнего водителя – «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». Дознание продолжается.



