Мужчина угрожал женщине насилием, если она не передаст ему полученную компенсацию
30-летний житель города Тулун Иркутской области, угрожая насилием, требовал от пострадавшей от наводнения женщины компенсацию, которую она получила за утраченное имущество.
Это стало известно сотрудникам областного управления ФСБ. Мужчина был задержан.
Сотрудники полиции возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по статье «Вымогательство». Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет с выплатой крупного денежного штрафа, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
По ходатайству следователей подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Житель Тулуна вымогал деньги у пострадавшей от паводка
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