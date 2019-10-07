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В Бурятии оштрафовали взяточника из Узбекистана

В Бурятии оштрафовали взяточника из Узбекистана
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина пытался отделаться взяткой в 500 рублей

В городе Северобайкальск суд рассмотрел уголовное дело по обвинению гражданина Республики Узбекистан в покушении на дачу взятки сотруднику полиции через посредника.

Мужчину доставили в здание Северобайкальского линейного отдела МВД России на транспорте за нарушение режима пребывания в России.

- Желая избежать привлечения к административной ответственности, попытался передать через своего знакомого сотруднику полиции 500 рублей в качестве взятки. Полицейский от предложенных денег отказался, а действия гражданина Узбекистана были пресечены, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Иностранец признал свою вину. Суд с учётом мнения государственного обвинителя, признания подсудимым вины, наличия у него на иждивении малолетнего ребёнка, назначил ему наказание в виде уголовного штрафа в 5 тысяч рублей.
взятка
 
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