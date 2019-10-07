Пациент нанёс ножевое ранение врачу
В Иркутске пациент ударил ножом врача «неотложки».
6 октября в 00:43 в оперативный отдел Иркутской станции скорой медицинской помощи поступил вызов от прохожего с жалобой: «Мужчине плохо», сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Через 10 минут врачебная бригада прибыла по указанному адресу. Во время обслуживания вызова на улице молодой мужчина, для которого вызвали «скорую», нанёс ножевое ранение врачу в область грудной клетки справа.
На место происшествия немедленно вызвали экипаж полиции. Пострадавшему врачу провели первичную хирургическую обработку раны, наложили швы.
Полицейские зафиксировали показания пострадавшего врача и фельдшера, сейчас ведутся всесторонние проверки.
В Иркутске пациент ранил врача скорой помощи
Происшествия, Фото:
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