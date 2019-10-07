В Иркутске пациент ранил врача скорой помощи

Пациент нанёс ножевое ранение врачу



В Иркутске пациент ударил ножом врача «неотложки».



6 октября в 00:43 в оперативный отдел Иркутской станции скорой медицинской помощи поступил вызов от прохожего с жалобой: «Мужчине плохо», сообщает пресс-служба регионального минздрава.



Через 10 минут врачебная бригада прибыла по указанному адресу. Во время обслуживания вызова на улице молодой мужчина, для которого вызвали «скорую», нанёс ножевое ранение врачу в область грудной клетки справа.



На место происшествия немедленно вызвали экипаж полиции. Пострадавшему врачу провели первичную хирургическую обработку раны, наложили швы.



Полицейские зафиксировали показания пострадавшего врача и фельдшера, сейчас ведутся всесторонние проверки.



