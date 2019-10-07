В Улан-Удэ девушка-водитель устроила ДТП

За рулём второй иномарки также оказалась девушка
Накануне, 6 октября, в Улан-Удэ на проспекте Строителей произошло ДТП.
По словам очевидца, около 12:00 на пешеходном переходе девушка за рулём автомобиля «Тойота Корона Премио», ехавшая в сторону кругового движения, совершила столкновение с «Шевроле Авео». За рулём «Шевроле» также находилась девушка.
В результате ДТП пострадавших нет.
Как сообщал «Байкал-Daily», в пятницу на площади Славы столкнулись две «Тойоты»
. В аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
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За рулём второй иномарки также оказалась девушка
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