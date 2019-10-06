В Забайкальске задержали квартирных воров

Они украли музыкальную колонку, строительный инвентарь, парфюмерию и продукты питания
В минувшую пятницу двое жителей посёлка Забайкальск увидели, что дворник убирает улицу. Зная, где проживает мужчина, один из них предложил приятелю совершить кражу.
Инициатор кражи ломом сломал «сничку» на входной двери, и мужчины проникли в жилище дворника, откуда украли музыкальную колонку, строительный инвентарь, парфюмерию и продукты питания. После чего они скрылись с места происшествия. Обнаружив кражу, потерпевший обратился в полицию.
Подозреваемые позже были установлены, от них получены признательные показания. Украденное изъято и возвращено потерпевшему.
Материалы проверки переданы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
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Происшествия, Фото:
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