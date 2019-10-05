Женщина забыла запереть входную дверь
Завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего горожанина, обвиняемого в краже.
Установлено, что в конце июля молодой человек проник через незапертую входную дверь в одну из квартир в многоэтажке и украл 60 тысяч рублей. Владелица имущества в это время спала.
Парень, покинув место происшествия, отправился в магазин, где приобрёл спиртные напитки, расплатившись украденной у женщины картой.
Улан-удэнец был задержан сотрудниками уголовного розыска. Он не работает, ранее судим.
Уголовное дело направлено в районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ парень украл деньги, пока хозяйка квартиры спала
Происшествия, Фото:
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