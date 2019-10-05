Улан-удэнец ограбил пенсионерку

Мужчина, напавший на пожилую женщину, вскоре был задержан росгвардейцами



Накануне вечером в полицию поступило сообщение о том, что в подъезде многоквартирного дома по улице Шумяцкого неизвестный отобрал у пенсионерки сумку.



На место происшествия незамедлительно прибыли экипажи вневедомственной охраны Росгвардии. Выяснив у потерпевшей, 62-летней пенсионерки, приметы нападавшего, росгвардейцы приступили к поиску подозреваемого.



Подозреваемый был задержан на улице Жердева. В ходе личного досмотра у мужчины были обнаружены деньги пожилой женщины - более 2 тысяч рублей.



Задержанного 32-летнего улан-удэнца доставили в отдел полиции, где его опознала потерпевшая. В ходе осмотра места преступления на лестничной площадке также был обнаружен сотовый телефон нападавшего, который выпал во время грабежа, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.