У жителя Бурятии изъяли почти 9 кг марихуаны

Парень сообщил, что собрал марихуану для личного употребления



Сотрудниками ГИБДД в селе Сужа на 458 км федеральной автодороги «Иркутск – Чита» был остановлен автомобиль «Тойота Королла». В салоне машины были обнаружены 2 полимерных мешка с растительной массой. По результатам экспертизы, изъятое – марихуана общей массой 8 кг. 974 гр.



Установлено, что мешок с наркотиками принадлежит одному из пассажиров автомобиля. 28-летний мужчина рассказал, что собрал марихуану на одном из полей района для личного употребления и возвращался домой.



Подозреваемый ранее судим за кражу и вымогательство, не работает.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.





