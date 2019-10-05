У жителя Бурятии изъяли почти 9 кг марихуаны

Парень сообщил, что собрал марихуану для личного употребления
Сотрудниками ГИБДД в селе Сужа на 458 км федеральной автодороги «Иркутск – Чита» был остановлен автомобиль «Тойота Королла». В салоне машины были обнаружены 2 полимерных мешка с растительной массой. По результатам экспертизы, изъятое – марихуана общей массой 8 кг. 974 гр.
Установлено, что мешок с наркотиками принадлежит одному из пассажиров автомобиля. 28-летний мужчина рассказал, что собрал марихуану на одном из полей района для личного употребления и возвращался домой.
Подозреваемый ранее судим за кражу и вымогательство, не работает.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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