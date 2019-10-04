Прокуратура Аларского района проверила, как сотрудники отдела полиции № 2 МО МВД «Черемховский» представили сведениях о своих доходах
Для проверки достоверности сведений, отражённых в справках полицейских, прокуратура района проанализировала информацию, поступившую от регистрационных и иных органов (территориальные подразделения Росреестра, ГИБДД, Гостехнадзора, МИФНС, ПАО «Сбербанк» и др.).
Установлено, что 17 сотрудников отдела полиции не в полном объёме указали сведения о доходах. В декларациях не нашли своего отражения действующие и закрытые в 2018 году банковские счета, наличие земельных участков.
В связи с этим прокуратура района внесла начальнику МО МВД России «Черемховский» представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства. Представление находится на рассмотрении, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
В Иркутской области 17 полицейских скрыли настоящие доходы
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