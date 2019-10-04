Ревнивец убил односельчанина охотничьим ножом
В посёлке Можайка Еравнинского района Бурятии произошла семейная драма, которая привела к смерти двух мужчин.
По предварительным данным, вечером 3 октября 52-летний местный житель распивал спиртные напитки в компании двух знакомых женщин. Около полуночи в дом пришёл супруг одной из женщин.
Увидев пьяную жену в компании односельчанина, мужчина разозлился. В нём взыграла ревность. Он схватил охотничий нож и нанёс им несколько ударов по телу предполагаемого любовника. После сбежал из дома.
Потерпевший от полученных повреждений скончался на месте.
Ревнивец же вернулся домой и покончил жизнь самоубийством.
- В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение, - отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии.
Житель Бурятии из ревности убил мужчину и покончил собой
Происшествия, Фото:
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