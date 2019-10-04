Воры приехали из Ставропольского края
Накануне с заявлением о краже в полицию обратился 83-летний житель Иркутска. На улице к нему подошли неизвестные. Они представились приезжими и под предлогом того, что не могут снять со своей карты деньги из-за высокой процентной ставки, попросили о помощи. За то, что пожилой мужчина на время передаст в долг свои сбережения, они обещали его отблагодарить крупной денежной суммой и электроинструментами.
В результате пенсионер проследовал к ближайшему банкомату и снял со сберегательной книжки более 370 тысяч рублей. В дальнейшем, подозреваемые предложили пенсионеру довезти его до дома и в автомобиле поменяли купюры на билеты «банка приколов».
Позже в посёлке Залари были задержаны подозреваемые – трое уроженцев Ставропольского края в возрасте от 25 до 30 лет. Ранее они уже попадали в поле зрения правоохранительных органов за аналогичные преступления.
Известно, что в Иркутске молодые люди находились около 10 дней. В ходе личного досмотра задержанных изъяли большое количество билетов «банка приколов».
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
83-летнему иркутянину подменили 370 тысяч на купюры «банка приколов»
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