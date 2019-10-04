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В Бурятии обвиняемые устроили дебош в зале суда

В Бурятии обвиняемые устроили дебош в зале суда
Происшествия, 
Дебоширов в зале суда задержали Росгвардейцы

Накануне в Кяхтинском районном суде двое мужчин устроили дебош. Они пришли на заседание суда, где выступали в качестве обвиняемых, в состоянии алкогольного опьянения. Мужчины мешали работать, нарушая общественный порядок, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.

Сотрудники суда нажали на кнопку тревожной сигнализации. На место прибыла группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Сотрудники остановили хулиганские действия правонарушителей и доставили их в отдел полиции.

При доставлении в полицию один из задержанных вновь начал вести себя агрессивно, выражаясь нецензурной бранью и оскорбляя правоохранителей. В Росгвардии уточняют, что мужчина также «совершал действия непристойного характера». На неоднократные требования остановиться нарушитель не реагировал.

Задержанным грозит административное наказание в соответствии со статьей 20.1 «Мелкое хулиганство» Кодекса об административных правонарушениях РФ.


дебош суд Росгвардия
 
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