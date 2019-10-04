Двум участникам конфликта потребовалась медицинская помощь
Накануне днём в больницу Черемхово поступили два молодых человека в возрасте 19 и 32 лет с огнестрельными ранениями. После оказания медицинской помощи оба пострадавших отпущены домой, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Полицейские провели проверку и предварительно установили, что травмы местные жители получили возле одной из шиномонтажных мастерских. Оба травмированных гражданина находились в разных компаниях, между которыми произошёл конфликт.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, а также причины произошедшей потасовки.
Уже установлены личности каждого участника инцидента.
В Иркутской области устроили перестрелку около шиномонтажки
Происшествия, Фото:
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