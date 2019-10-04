В Иркутской области устроили перестрелку около шиномонтажки

Двум участникам конфликта потребовалась медицинская помощь



Накануне днём в больницу Черемхово поступили два молодых человека в возрасте 19 и 32 лет с огнестрельными ранениями. После оказания медицинской помощи оба пострадавших отпущены домой, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



Полицейские провели проверку и предварительно установили, что травмы местные жители получили возле одной из шиномонтажных мастерских. Оба травмированных гражданина находились в разных компаниях, между которыми произошёл конфликт.



В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, а также причины произошедшей потасовки.



Уже установлены личности каждого участника инцидента.



