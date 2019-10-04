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В Улан-Удэ поймали карманника

В Улан-Удэ поймали карманника
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
20-летний карманник только в июне освободился из мест лишения свободы. ВИДЕО

В полицию в Улан-Удэ обратилась 19-летняя девушка. Она рассказала, что неизвестный в торговом центре из кармана её куртки украл сотовый телефон. Ущерб составил 8 тысяч рублей.

Подозреваемый был задержан «по горячим следам». Им оказался ранее неоднократно судимый 20-летний горожанин. Парень в июне освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за грабёж.

- Украл телефон у девушки, вытащил из кармана. Хотел продать, - рассказал он на допросе.


Молодой человек до этого уже трижды привлекался за карманные кражи.

Украденный телефон изъят. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.


кража
 
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