Читинка на «Лексусе» уcтроила ДТП в Улан-Удэ

Авария случилась на Терешковой
Накануне утром на улице Терешковой в Улан-Удэ произошло ДТП.
По словам очевидца аварии, женщина на автомобиле «Лексус», приехавшая в Улан-Удэ из Читы, совершила столкновение с автомобилем «Тойота». За рулём иномарки также находилась женщина.
В ДТП обошлось без пострадавших. Автомобили получили незначительные механические повреждения.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера на улице Дорожная произошло тройное ДТП с участием автобуса
.
Авария случилась на Терешковой
Воду для жителей села привозят из райцентра
ДТП произошло в четверг вечером. ФОТО, ВИДЕО
Вор распивал спиртное с потерпевшей
Новорождённый погиб на улице
Смертельное ДТП произошло вне «зебры»
По словам очевидцев, одной из пешеходов оказалась беременная
Убийца поджёг дом, чтобы скрыть следы
Наркотики из Бурятии распространяли в нескольких населённых пунктах Иркутской области
Наибольшее количество укусов зафиксировано в Кабанском, Тункинском, Прибайкальском районах, окрестностях Улан-Удэ
Следователи выясняют причину инцидента
Он получил ожоги рук. ВИДЕО
Мужчина развёл костёр в лесу в попытке согреться
Женщина забирала деньги, полученные от продажи товаров
Пострадавших нет