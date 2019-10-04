В Забайкалье в селе закрыли единственную скважину из-за мышьяка

Воду для жителей села привозят из райцентра



Жители села Верхний Умыкэй в Забайкальском крае остались без единственной скважины после того, как Роспотребнадзор обнаружил в её воде мышьяк и превышение содержания железа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Нерчинского района Романа Сенотрусова.



- Это единственная скважина в селе, где живут 240 человек. Кроме того, в селе находится муниципальное предприятие «Нерчинский конезавод», значительное поголовье сельскохозяйственных животных. Это градообразующее предприятие, потому что на нем работают 90 человек - почти все из этой деревни. Сейчас скважина не работает, - сказал Сенотрусов.



Глава района рассказал, что теперь работников конезавода и их семьи питьевой водой обеспечивает само предприятие, а для остальных жителей ее привозят из города Нерчинск и соседнего села Березово. Скот пьет воду из ручья, вода в котором на днях может замёрзнуть, уточняет ТАСС.

