Убийца поджёг дом, чтобы скрыть следы
В Братске суд вынес приговора в отношении 49-летнего мужчины, признав его виновным в убийстве.
В начале ноября прошлого года подозреваемый, ранее неоднократно судимый за совершение различных преступлений, освободился после отбытия очередного наказания.
Он пришёл в гости к своему знакомому, 39-летнему братчанину. В ходе конфликта мужчина причинил приятелю многочисленные колото-резаные раны, не совместимые с жизнью.
После этого, заметая следы убийства, он поджег жилой дом и тело.
- Падунским районным судом мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет, - сообщили в СУ СКР по Иркутской области.
Братчанин убил приятеля и поджёг дом
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