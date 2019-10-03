Братчанин убил приятеля и поджёг дом

Убийца поджёг дом, чтобы скрыть следы



В Братске суд вынес приговора в отношении 49-летнего мужчины, признав его виновным в убийстве.



В начале ноября прошлого года подозреваемый, ранее неоднократно судимый за совершение различных преступлений, освободился после отбытия очередного наказания.



Он пришёл в гости к своему знакомому, 39-летнему братчанину. В ходе конфликта мужчина причинил приятелю многочисленные колото-резаные раны, не совместимые с жизнью.



После этого, заметая следы убийства, он поджег жилой дом и тело.



- Падунским районным судом мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет, - сообщили в СУ СКР по Иркутской области.

