Следователи выясняют причину инцидента
Как сообщал «Байкал-Daily», 3 октября в 3.30 часов на участке Ангасолка — Слюдянка в Иркутской области произошёл сход двух колёсных пар вагона с крупнотоннажными контейнерами.
- По данному факту следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка, - сообщает пресс-служба ведомства.
В результате схода пострадавших нет, ущерб устанавливается.
В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и всех обстоятельств произошедшего.
В Иркутской области следователи начали проверку после схода вагон
Происшествия, Фото:
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