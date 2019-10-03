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В Иркутской области следователи начали проверку после схода вагон

В Иркутской области следователи начали проверку после схода вагон
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Следователи выясняют причину инцидента

Как сообщал «Байкал-Daily», 3 октября в 3.30 часов на участке Ангасолка — Слюдянка в Иркутской области произошёл сход двух колёсных пар вагона с крупнотоннажными контейнерами.

- По данному факту следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка, - сообщает пресс-служба ведомства.

В результате схода пострадавших нет, ущерб устанавливается.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и всех обстоятельств произошедшего.
сход с рельсов
 
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