В Улан-Удэ на пожаре в СТО пострадал мужчина

Горожане делятся в мессенджерах пугающим видео, на котором запечатлены пламя и клубы чёрного дыма от горящей машины.







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Сегодня днём по улице Королёва в Улан-Удэ произошёл пожар в СТО. В помещении горел автомобиль «Тойота Королла».- В 14.21 пожарные ликвидировали открытое горение. На пожаре ожоги рук получил мужчина. Причина возгорания устанавливается, на месте работают дознаватели, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.Известно, что пострадавший мужчина от госпитализации отказался.