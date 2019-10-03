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В Улан-Удэ на пожаре в СТО пострадал мужчина

В Улан-Удэ на пожаре в СТО пострадал мужчина
Происшествия, 
Он получил ожоги рук. ВИДЕО

Сегодня днём по улице Королёва в Улан-Удэ произошёл пожар в СТО. В помещении горел автомобиль «Тойота Королла».

Горожане делятся в мессенджерах пугающим видео, на котором запечатлены пламя и клубы чёрного дыма от горящей машины.


- В 14.21 пожарные ликвидировали открытое горение. На пожаре ожоги рук получил мужчина. Причина возгорания устанавливается, на месте работают дознаватели, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

Известно, что пострадавший мужчина от госпитализации отказался.

пожар
 
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