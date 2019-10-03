В Улан-Удэ на пожаре в СТО пострадал мужчина

Сегодня днём по улице Королёва в Улан-Удэ произошёл пожар в СТО. В помещении горел автомобиль «Тойота Королла».
Горожане делятся в мессенджерах пугающим видео, на котором запечатлены пламя и клубы чёрного дыма от горящей машины.
- В 14.21 пожарные ликвидировали открытое горение. На пожаре ожоги рук получил мужчина. Причина возгорания устанавливается, на месте работают дознаватели, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
Известно, что пострадавший мужчина от госпитализации отказался.
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