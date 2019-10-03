Жителю Бурятии дали год исправительных работ за сожжённый лес

Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 7,6 миллионов рублей.





Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Гусиноозёрский городской суд вынес приговор мужчине, из-за которого возник лесной пожар. Он признан виновным в уничтожении и повреждении лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнём, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.16 мая этого года 35-летний уроженец Селенгинского района поздним вечером застрял на автомобиле в глубокой луже в лесу. Мужчина решил идти домой пешком, оставив автомобиль в лесу.По дороге мужчина замёрз и развёл костёр, не соблюдая правила пожарной безопасности. Из-за резкого, порывистого ветра огонь перешёл на лесную подстилку и быстро распространился по лесу.Общая площадь, пройденная огнём, составила 551 га, из них около 20 га пройдено верховым пожаром.На тушении было задействовано более 100 человек из числа лесной охраны и десантников-парашютистов, 29 единиц лесопожарной техники. В условиях сильного порывистого ветра и гористой местности, уже на следующий день пожар был локализован.Суд признал мужчину виновным по статье 261 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 5 % заработка в доход государства условно с испытательным сроком один год.