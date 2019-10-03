В Забайкалье суд оштрафовал начальницу почтового отделения за присвоение денег

Женщина забирала деньги, полученные от продажи товаров



В Могойтуйском районе суд вынес приговор в отношении экс-начальницы почтового отделения за присвоение денежных средств. Установлено, что с октября 2012 года по февраль 2015 год, имея беспрепятственный доступ к вверенным деньгам, женщина забирала из кассы деньги, полученные от продажи товаров. Присвоенные деньги она тратила на свои нужды.



Чтобы скрыть факт хищения она предоставляла в Агинский почтамт ложные сведения о количестве проданного в отделении товара.



В результате Почте России причинен ущерб в сумме свыше 237 тысяч рублей. После выявления недостачи женщина частично возместила причиненный ущерб в сумме 86 тысяч рублей, а затем уволилась.



Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей и удовлетворил исковые требования о взыскании суммы ущерба, сообщили в прокуратуре Забайкальского края.



Приговор в законную силу не вступил.



