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В Улан-Удэ адвоката задержали по подозрению в мошенничестве

В Улан-Удэ адвоката задержали по подозрению в мошенничестве
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Она требовала два миллиона якобы для того, чтобы передать взятки прокурору и судье

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Бурятии возбудил уголовное дело в отношении адвоката Адвокатской палаты республики. Она подозревается в мошенничестве, совершённом с использованием служебного положения.

По данным следствия, за ряд преступлений против собственности житель соседнего региона отбывал уголовное наказание в исправительной колонии строгого режима в Бурятии. После нескольких лет в заключении он обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении, однако в удовлетворении прошения ему отказали.

Тогда мужчина заключил соглашение с адвокатом из местной Адвокатской палаты об оказании юридических услуг, связанных с оформлением документов по условно-досрочному освобождению, а также смягчению наказания. Адвокат вместо помощи решила обмануть клиента и нажиться.

Посещая осуждённого в исправительном учреждении, она стала требовать у него два млн рублей якобы для того, чтобы передать взятки прокурору и судье, с которыми договорилась о смягчении наказания.

- В действительности никаких договорённостей с должностными лицами она не имела и деньги клиента собиралась присвоить. Мужчина, не поверив словам адвоката, обратился с заявлением в правоохранительные органы, после чего 2 октября 2019 года под контролем оперативников передал женщине 1 млн. рублей. При получении денежных средств подозреваемая была задержана, - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.
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