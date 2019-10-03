В Иркутске из-за замыкания эвакуировали 350 человек из колледжа

В медколледже произошло замыкание светильника



Короткое замыкание в электрооборудовании произошло в пятиэтажном здании медицинского колледжа в Иркутске, эвакуированы 350 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.



- На 4 этаже колледжа на улице Сергеева произошло замыкание светильника. До прибытия пожарных подразделений были эвакуированы 350 человек, - сказали в МЧС.



Последствия замыкания удалось быстро ликвидировать.

