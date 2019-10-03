В медколледже произошло замыкание светильника
Короткое замыкание в электрооборудовании произошло в пятиэтажном здании медицинского колледжа в Иркутске, эвакуированы 350 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
- На 4 этаже колледжа на улице Сергеева произошло замыкание светильника. До прибытия пожарных подразделений были эвакуированы 350 человек, - сказали в МЧС.
Последствия замыкания удалось быстро ликвидировать.
В Иркутске из-за замыкания эвакуировали 350 человек из колледжа
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