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В Иркутске из-за замыкания эвакуировали 350 человек из колледжа

В Иркутске из-за замыкания эвакуировали 350 человек из колледжа
Происшествия, 
В медколледже произошло замыкание светильника

Короткое замыкание в электрооборудовании произошло в пятиэтажном здании медицинского колледжа в Иркутске, эвакуированы 350 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

- На 4 этаже колледжа на улице Сергеева произошло замыкание светильника. До прибытия пожарных подразделений были эвакуированы 350 человек, - сказали в МЧС.

Последствия замыкания удалось быстро ликвидировать.
эвакуация
 
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