На Байкале двое мужчин упали за борт лодки

Сообщение об этом поступило спасателям. Около 19 часов у мыса Семёниха они обнаружили моторную лодку «Казанка-5 М», на берегу находились два человека. Люди были подняты на борт патрульного судна и доставлены в посёлок Большое Голоустное. Они не пострадали и от медицинской помощи отказались. Лодка отбуксирована на берег.







Накануне вечером на акватории озера Байкал в районе мыса Семёниха в Иркутской области опрокинулась лодка, в которой находились двое мужчин. Людям удалось добраться до берега, находящегося в 300 метрах от места происшествия.Установлено, что двое мужчин, 46 и 26 лет, шли на «Казанке» из посёлка Большие Коты в посёлок Большое Голоустное. По пути в результате удара корпуса лодки о подводное препятствие люди упали за борт, но смогли самостоятельно добраться до берега и сообщить о случившемся в службу спасения.- Происшествие могло спровоцировать нарушение правил пользования маломерным судном. С судоводителем провели профилактическую беседу, предупредив об опасности нахождения на воде в тёмное время суток, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.